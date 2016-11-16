Москва, 16 ноября, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В России за неделю (8−14 ноября) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала ноября — 100,2%, с начала года — 104,8% (ноябрь 2015 г.: в целом за месяц — 100,8%, с начала года — 112,1%). Недельная инфляция держится на уровне 0,1% три недели (25 октября), сообщили в Россстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За неделю цены на масло сливочное выросли на 1,0%, яйца куриные — на 0,8%, кур, молоко пастеризованное, сметану, творог жирный, сыры — на 0,3−0,5%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,8%, крупа гречневая — на 0,5%, свинина — на 0,3%, масло подсолнечное — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%, в том числе на свежие огурцы и помидоры — 7,8% и 5,4% соответственно. В то же время цены на яблоки снизились на 0,5%.

На бензин автомобильный цены практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечалось снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе инфляция снизилась до 0%, а затем начала расти — с 0,2% в сентябре до 0,4% в октябре. Годовая инфляция в России в октября составила 6%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.

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