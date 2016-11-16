Краснодар, 16 ноября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае растут площади, занятые под фруктовыми садами. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 16 ноября, всего в текущем году в регионе планируется заложить почти 1,3 гектара новых садов, из них 900 га — сады интенсивного типа.

Admkrai.krasnodar.ru Яблоневый сад

Около половины от запланированного — 633 га уже были высажены весной, оставшиеся 670 га садов будут заложены в ходе осенней закладки, которая продлится до декабря. Так, активно эти работы ведутся в Новокубанском районе. Соглашение о реализации проекта было заключено в рамках международного инвестиционного форума «Сочи-2014». Согласно проекту, запланирована закладка фруктового сада площадью более 80 га, предполагаемая мощность составит 50 тонн яблок с 1 га.

На сегодня садоводческими предприятиями края уже убрано 319,9 тысячи тонн плодово-ягодной продукции, что на 72,9 тысячи тонн больше показателей прошлого года. Всего в 2015 году было собрано 247 тысяч тонн.

Добавим, что весной текущего года депутаты Законодательного собрания Кубани приняли решение увеличить объем государственной поддержки садоводства на Кубани в 2016 году на 57,5% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о 378,4 млн рублей. За предыдущие пять лет объем поддержки краевого садоводства составил 749,9 млн рублей, из которых 518,3 млн рублей ­— федеральный бюджет, 223,7 млн рублей — средства края. В текущем году аграриям на закладку и уход за садами в качестве господдержки выплачено 294,7 млн рублей из федерального бюджета и 79,8 — из краевого.

На сегодня общая площадь плодово-ягодных территорий в крае достигает 34 тыс. га. На территории Кубани плодово-ягодным бизнесом занимаются 70 крупных и средних хозяйств, а также 250 субъектов малого и среднего предпринимательства. В регионе также уже создано уже 18 питомников, занимающихся посадочным материалом для промышленности садоводов.

Также планируется, что в крае появится и учебно-методический центр для садоводов. Открыться он должен в 2017 году в станице Ленинградской. Когда объект будет запущен, здесь смогут проходить обучение сельхозпроизводители не только региона, но и со всей страны. В рамках программы в центре будут преподавать основы по закладке и выращиванию садовых деревьев. Планируется, что в качестве педагогов будут привлекать, в том числе, и специалистов из Германии и Италии.