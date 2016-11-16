Ярославль, 16 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Одна из крупнейших управляющих компаний Рыбинска — ОАО «Управляющая компания» передает свои дома в новую УК «Волга». Рыбинские энергетики опасаются, что таким образом собственники УК намерены избавиться от долгов за потребеленную теплоэнергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

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По словам Иванова, компания проводит собрания с собственниками многоквартирных домов, предлагая им заключить договор с новой фирмой.

«Обычно управляющая компания, узнав о наличии предложения от конкурента собственникам жилья в многоквартирном доме, активно защищает результаты своей работы. Здесь все происходит с точностью до наоборот. Представители старой и новой компании приходят на собрании вместе и рассказывают собственникам, что мы начнем все с чистого листа в новой УК — без долгов и все будет отлично», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов.

Сейчас ОАО «Управляющая компания» обслуживает 316 домов, ее долг перед «Теплоэнерго» составляет 280 млн рублей.

«Мы опасаемся, что дома перейдут в новую компанию, «УК» будет грозить банкротство, и долги нам просто не вернут, нанеся тем самым тяжелейший ущерб всей экономике города, сорвав договоренности по расчетам за газ», — говорит Леонид Иванов.

Иванов опасается, что подобная схема будет применена и в отношении другой компании-должника за теплоэнергию — ООО «Управляющая компания «ЖКУ», которая должна за тепло 67 млн рублей.

При этом новой компанией «Волга» владеют люди, имеющие прямое отношение к управляющим компаниям — должникам: Екатерина Царева (генеральный директор ООО «Управляющая компания «ЖКУ») и Алексей Паляница (председатель Совета директоров ОАО «Управляющая компания»).

Против руководителя ОАО «Управляющая компания» Сергея Ситникова уже расследуется уголовное дело по фактам нецелевого расходования средств, перечисленных населением за коммунальные услуги.

Между тем, как сообщало ранее ИА REGNUM, в муниципальном совете Рыбинска группой депутатов, дружественных управляющим компаниям — должникам, было инициировано рассмотрение вопроса о долгах МУП «Теплоэнерго» за газ.

«Полагаю, что внесение этого вопроса — просто «дымовая завеса», чтобы отвлечь внимание от схемы передачи домов новой компании и ухода от долгов. Вместо расчета с муниципальным предприятием владельцы управляющих компаний — должников хотят «разобраться» с теми, кому они должны. Это абсурд», — высказал свое мнение Леонид Иванов.