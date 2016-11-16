Симферополь, 16 ноября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. В Симферополе на улице Киевской водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил остановку общественного транспорта «Парк Гагарина». При этом погиб 54-летний мужчина, находившийся на остановке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Леонид Карпов

«В 7:30 на улице Киевской, 123 водитель автомобиля Mercedes 1985 года рождения, двигаясь со стороны площади Московская к улице Толстого, по непонятным причинам не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу встречного движения с последующим выездом на тротуар, где допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход — мужчина 1962 года рождения — смертельно травмирован», — говорится в сообщении крымского управления ГИБДД.

В Минздраве Крыма подтвердили, что мужчина погиб «в результате наезда автомобиля».

Причину ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Автомобиль на вид — 1998−2002 годов выпуска, тип кузова — W210.