Москва, 16 ноября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. В Кремле не знают о каком-либо списке кандидатур на должность главы Минэкономразвития со стороны премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом 16 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно, поступали ли, по состоянию на настоящий момент, какие-либо предложения с кандидатурами от председателя правительства», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, «пока каких-либо решений президентом не принималось»

Напомним, в ночь с 14 на 15 ноября 2016 года экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщается Следственным комитетом РФ, взятка была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Суд постановил поместить Улюкаева под домашний арест.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».