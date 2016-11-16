Ашхабад, 16 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» приостановила до 31 декабря 2018 года арбитражные разбирательства с туркменским государственным концерном «Туркменгаз», сообщили «Ведомости», ссылаясь на информацию пресс-службы «Газпром экспорт».

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Сделано это, как утверждается в ежеквартальном отчете «Газпрома», «в целях нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве».

По мнению некоторых экспертов, единственным целесообразным с коммерческой точки зрения дальнейшим развитием событий, которые могли бы привести к возобновлению контракта между «Газпромом» и Туркменией, могла бы стать перепродажа туркменского природного газа в Иран, ибо поставки в Европу при текущих ценах будут убыточны.

«В Иране газ сосредоточен на юге, и его не хватает, так как его планируется использовать для закачки в пласт для повышения добычи нефти», — цитирует аналитика «Сбербанк CIB» Валерия Нестерова «КоммерсантЪ».

ИА REGNUM напоминает о том, что в январе 2016 года «Газпром» досрочно разорвал договор с «Туркменгазом», объяснив свой поступок серьезными нарушениями, допущенными туркменской стороной. В ответ на это туркменский госконцерн обвинил российский газовый холдинг в неплатежеспособности и пренебрежении контрактными обязательствами. Впоследствии, в июле 2016 года «Газпром» подал в Стокгольмский арбитражный суд иск против «Туркменгаза» на сумму около $5 млрд (327,77 млрд рублей по текущему курсу) за поставленный в период с 2010 по 2015 годы природный газ.