Москва, 16 ноября, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Единовременная выплата пенсионерам в размере 5 тыс. рублей освобождается от налогообложения НДФЛ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Пенсионные выплаты

Закон предусматривает включение единовременной выплаты пенсионерам в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Согласно налоговому законодательству, НДФЛ не облагаются пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии, накопительная пенсия, а также региональные социальные доплаты к пенсиям.

Согласно принятому закону о единовременной выплате, право на ее получение имеют пенсионеры, постоянно проживающие на территории России. Проживающие за границей пенсионеры-граждане РФ выплату получить не смогут. Выплату смогут получить как работающие, так и не работающие пенсионеры. Круг получателей выплаты в 5 тыс. рублей расширен за счет военных и приравненных к ним категорий пенсионеров — с соответствующим поручением выступил президент РФ Владимир Путин.