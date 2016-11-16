Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 ноября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении мэра города Переславль-Залесский Ярославской области Дениса Кошурникова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, Кошурников подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Мэр Переславля Денис Кошурников

Также фигурантами этого уголовного дела являются учредитель ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и генеральный директор предприятия Евгений Султанов. Они подозреваются в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере.

Как уточняют в СКР, начиная с 2010 года, АО «Роснано» инвестировало в ООО «НТфарма» более 1 млрд рублей — для строительства на территории Переславского района фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Руководители проектной компании обязались построить и запустить завод к сентябрю 2012 года, однако этот срок неоднократно переносили.

«Следствием во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России установлено, что работы по реализации указанного проекта на протяжении многих лет не осуществляются, денежные средства, полученные ООО «НТфарма» от АО «Роснано» растрачены и, в результате, завод до настоящего времени не построен», — говорится в официальном сообщении СКР.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поводом для претензий правоохранителей к Денису Кошурникову стало приобретение земельного участка для размещения завода. ПО версии следствия, в 2011 году с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов приобрели участок у принадлежащего Кошурникову ООО «Протэкт». При этом Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района.

«Данный участок находится на территории Национального парка «Плещеево озеро», в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима. Тем не менее такое разрешение было выдано Кошурниковым», — уточняют в СКР.

В настоящее время по местам жительства и работы подозреваемых проводятся обыски. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершённого хищения и его соучастники.