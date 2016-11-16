Оренбург, 16 ноября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области под урожай 2017 года посеяно 701 тыс. га озимых культур, в том числе, ржи — 227,7 тыс. га, пшеницы — 447,3 тыс. га, тритикале — 5,7, ячменя — 200 га, рыжика маслиничного — 9,6 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

По данным ведомства, прекращение вегетации озимых отмечено 15−18 октября. При осеннем обследовании установлено, что запасы продуктивной влаги в почве в пахотном слое почвы достаточны.

Стоит отметить, из года в год озимые культуры составляют значительную часть урожая. В частности, их доля в урожае 2016 года примерно 33% от общего валового сбора.

Напомним, под урожай 2016 года озимых было посеяно 533,9 тысячи га. За последние 10 лет урожайность озимых культур составляет не менее 11 ц/га, исключением стал засушливый 2010 год — урожайность озимых составила 6,8 ц/га, тогда как яровые — 1,4 ц/га. Таким образом, в из-за засухи зерна собрали меньше чем посеяли, поэтому в засушливые годы именно озимые являются страховой культурой, что особенно актуально для условий области.