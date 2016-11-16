Минск, 16 ноября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Киеве 15 ноября прошли переговоры посла Белоруссии Игоря Сокола с председателем Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко. Об этом ИА REGNUM сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

Фото: пресс-служба МИДа Белоруссии

«В ходе встречи стороны обсудили перспективы торгово-экономического, регионального, промышленного и культурного сотрудничества Минска и Киева. Отдельно рассмотрена возможность организации визитов на уровне руководства столиц двух государств», — сказано в кратком официальном сообщении по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после государственного переворота на Украине официальный Минск признал мятежников законной властью и пообещал им поддержку «по всем направлениям». Гражданская война на Украине привела к падению белорусско-украинской торговли и гуманитарного сотрудничества.

По оценкам экспертов, перспективными направлениями сотрудничества Киева с Минском могут быть проекты в сферах торговли, транзита, ВПК и сборки белоруской техники на Украине. В торговой сфере немаловажную роль играет «белорусское окно» для сбыта украинских товаров на пространстве Евразийского союза, прежде всего — на рынке России.

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