Берлин, 16 ноября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель, являющаяся лидером Христианско-демократического союза, официально объявила, что на пост президента страны правящая коалиция выдвинула министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Я рада, что мы, трое председателей партий, можем представить вам главу МИД Франка-Вальтера Штайнмайера в качестве общего кандидата в президенты «большой коалиции» и преемника Йоахима Гаука», — сказала Меркель.

Официально представляя кандидата, политик назвала его «правильным». Он, по её прогнозам, будет поддержан многими избирателями. Меркель также сообщила, что этому политику «можно доверять».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, члены правящей коалиции пришли к соглашению, на пост президента Германии будет выдвинут Штайнмайер. Это произошло 14 ноября после телеконференции Меркель и премьер-министра Баварии Хорста Лоренца Зеехофера с членами президиумов ХДС (Христианско-демократический союз) и ХСС (Христианско-социальный союз).

Между тем, 6 ноября Меркель говорила, что Штайнмайер является не самой подходящей кандидатурой на пост немецкого президента. Её мнение разделял Зеехофер.

Стоит напомнить, президента в Германии выбирают сроком на пять лет. Очередные выборы пройдут в будущем году. Сейчас пост занимает Йоахим Гаук. В июне политик заявил, что отказывается идти на второй срок после истечения своих полномочий в 2017 году.