Москва, 16 ноября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Распоряжение об отказе России участвовать в Римском статусе Международного уголовного суда, подписанное президентом РФ Владимиром Путиным, «родилось не на пустом месте». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Практически все расследования Международного уголовного суда, касающиеся России, носят политизированный, если не сказать, заказной характер», — заявил сенатор.

По его словам, это, к примеру, прямо относится и к решению МУС, принятому в январе 2016 года, начать расследование по российско-грузинскому конфликту спустя 7 лет после его окончания. «При этом для инициаторов подобных расследований важен не столько их результат — расследования порой длятся годами, сколько сам факт проведения», — указал он.

«Понятно, что распоряжение президента России о выходе нашей страны из соглашения по МУС было подготовлено еще до последней антироссийской акции Международного уголовного суда — обнародования отчета его прокурора, в котором присоединение Крыма приравнивается к вооруженному конфликту между Россией и Украиной», — говорит Клинцевич. «Отчет только подтвердил, что нами было принято совершенно правильное решение», — заключил он.

Читайте также: «Решение МУС, приравнявшего присоединение Крыма к конфликту, неправосудно»

Россия не будет участвовать в Римском статуте Международного уголовного суда. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Напомним, Римский статут вступил в силу в 2002 году. Он является базой действий Международного уголовного суда. Подпись России стоит под документом с 2000 года, однако в РФ документ не ратифицирован, вследствие чего на Россию, как и на США, Украину, Китай и другие государства, юрисдикция МУС не распространяется.

Читайте также: «Прокурор МУС предложил публике блюдо не первой свежести»