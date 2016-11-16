Санкт-Петербург, 16 ноября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева требует допросить всех вице-губернаторов Санкт-Петербурга, которые имеют какое-либо отношение к строительству стадиона на Крестовском острове, необходимого для Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает ИА REGNUM.

Piterarena.com Стадион «Зенит-Арена»

Напомним, сегодня в Москве сотрудники ГСУ СК по Санкт-Петербургу задержали бывшего куратора строительного блока и экс-вице-губернатора города Марата Оганесяна. Его подозревают в организации хищений примерно 50 млн рублей на стройке «Зенит-Арены».

«Следует задержать или хотя бы допросить всех вице-губернаторов, причастных к этому делу с 2006 года», — заявила Оксана Дмитриева.

Стадион, где должны пройти матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году при губернаторе Валентине Матвиенко. Предполагалось, что он обойдется бюджету в 6,7 млрд рублей. Однако проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. Уже к 2012 году смета составляла 34 млрд рублей, а срок сдачи сдвинулся с 2009 на 2015 год. Контрольно-счетная палата проводила проверку строительства, и тогдашний глава КСП Сергей Степашин предполагал, что из-за финансовых нарушений придется сдвинуть сроки сдачи арены в эксплуатацию еще больше, вероятно, до конца 2016 — начала 2017 годов.

Марат Оганесян занял пост вице-губернатора Петербурга по строительству в 2013 году, покинул его в апреле 2015 года. По версии следствия, он ответственен за хищение 50 млн рублей, которые были перечислены в качестве аванса на счет фирмы «ТМД» за видеотабло для стадиона, но разошлись по «фирмам-однодневкам». Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский заявил корреспонденту ИА REGNUM, что эта сумма не может сравниться с 7 млрд рублей, которые, по разным оценкам, «пропали» со стройки «Зенит-Арены».