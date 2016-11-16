Москва, 16 ноября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Госдума ввела штрафы за нарушения при эксплуатации газового оборудования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, соответствующий закон приняла Госдума в третьем чтении. Вводятся штрафы за нарушение правил безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Изменения в законодательстве связаны со случаями взрывов, которые произошли в последнее время сразу в нескольких городах России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газовая плита

Так, за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке, штраф составит на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц — от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

Такой же штраф вводится за уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной, либо уклонение от заключения договора о техническом диагностировании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным.

Повторное нарушение будет караться штрафом в отношении граждан — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, в отношении должностных и юридических лиц административные штрафы увеличиваются в два раза, а также предусматривается возможность дисквалификации должностных лиц на срок от 1 года до 3-х лет и административное приостановление деятельности юрлиц на срок до 90 суток.

Если указанные действия (бездействия) приведут к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то административный штраф составит: на граждан от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. рублей.