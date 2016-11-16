Тюмень, 16 ноября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В Тюмени на минувшей неделе выселили одинокую мать с ребенком на улицу. И это в 30-градусный мороз, сообщил на своей странице в социальной сети городской депутат Игорь Ракша.

Кузьма Петров-Водкин. В детской. 1925

Судебные приставы исполнили решение суда по иску мэрии. Елена Проскурякова со своим девятилетним сыном оказались на улице из-за накопленного долга за коммунальные услуги в районе 80 тыс. рублей. Суд, по словам депутата, проходил заочно. Семью Проскуряковых поставили перед фактом — без предоставления другого жилья.

Елена проживала в комнате общежития с 2005 года. Ранее старалась вовремя оплачивать счета, но экономический кризис, задержки зарплаты месяцами, создали долги за коммунальные услуги. Депутат сообщает, что женщина с сыном с трудом выживают, а тут еще и остались без крыши над головой. Органы опеки, призванные защитить права ребенка, могут лишить Елену сына, так как у них нет постоянного жилья.

Комната в общежитии была ведомственным жильем, потом стала муниципальным. Администрация Тюмени неоднократно пыталась выселить Елену с сыном, но суд всегда вставал на сторону семьи Проскуряковых. На этот раз суд принял сторону администрации.

В мэрии отвечают, что чиновники проверяют жилые помещения муниципального фонда на предмет правомерности их использования. Прописка не является правоустанавливающей гарантией на проживание. На суд Елена не явилась и встречный иск, с требованием их с сыном оставить в жилом помещении по улице Олимпийская, 17, квартира 34, комната 1, не подавала, отмечают чиновники.

«Сегодня департамент имущественных отношений начал строго следить за своим многотысячным муниципальным жилым фондом, и вот удача — посреди «серых» квартир, где проживают, по мнению самих же соседей и участковых, люди далеко не те, кто имеет договор найма, среди сотен квартир пустующего резервного муниципального фонда, сотрудники департамента находят квартиру, где живет Проскурякова и только с одним ребенком и одной пропиской, — возмущается депутат Ракша. — Как были оформлены документы в далеком 2005-м году вина ведь только ее? Ведь мы привыкли раньше доверять порядочности чиновников? На мой депутатский запрос в ДИО Тюмени реакции нет до сих пор… Если теперь органы опеки скажут, что не знали о существовании ребенка, как непрописанного, то чья в этом вина? Служба приставов была в курсе, что в жилище несовершеннолетний ребенок, и ничего не предприняла. Не уведомила опеку, хотя была обязана это сделать. Хотелось бы понять, что опека предпримет сейчас, как будет защищать права ребенка на деле или просто отберет ребенка у матери, как не имеющей постоянного жилья?».

Депутат тюменской гордумы сообщает, что направил запрос уполномоченному по правам детей в Российской Федерации Анне Кузнецовой.