Москва, 16 ноября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В период с 1 января по 15 ноября 2016 года экспорт «Газпрома» в государства дальнего зарубежья вырос на 10,8% по сравнению с тем же периодом минувшего года. Об этом сообщает «Вести. Финанс» со ссылкой на данные компании.

Gazprom.ru Экспорт газа

Как пояснил председатель правления концерна Алексей Миллер, за истекший период года поставки предприятия за пределы СНГ возросли на 14,9 млрд куб. м. При этом за весь 2015 год поставки выросли на 11,8 млрд куб. м.

Наибольшая динамика наблюдается по поставкам газа в Великобританию — здесь экспорт вырос на 5,48 млрд куб. м или на 55,8%. Отмечается, что 10 ноября концерн установил суточный рекорд по объему экспорта в дальнее зарубежье. Впервые за всю историю поставок российского газа этот показатель вырос до 591,7 млн куб. м.