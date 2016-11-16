Ярославль, 16 ноября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Работа следственных органов в администрации Переславля-Залесского Ярославской области может быть связана с «Роснано» и строительством завода «НТ-Фарма», а также деятельностью мэра города Дениса Кошурникова. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в госкорпорации проводятся следственные действия, связанные с задержкой строительства фармпредприятия в Ярославской области.

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«Роснано» начало инвестировать в строительство завода в 2009 году — совместно с частными инвесторами. При этом доля «Роснано» в проекте составляет 49%. Строительство завода первоначально планировалось в самом городе Переславле-Залесском, однако против этого выступили местные жители, посчитавшие, что завод по производству современных лекарственных препаратов может нанести вред здоровью жителей.

Стройку активно лоббировал на тот момент губернатор Ярославской области Сергей Вахруков. Однако после серии протестов горожан было решено перенести производство за черту города, где и началось строительство завода по производству вакцин и лекарственных препаратов нового поколения, в том числе поливалентной вакцины против гриппа.

«Строительство завода началось где-то в 2011 году, а примерно 3 года назад все работы были остановлены. Возведена коробка здания, она находится под охраной, но ничего не происходит. По моим данным, земля под строительство завода принадлежала компании «Протэкт», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Переславской гордумы Сергей Хабибулин.

До начала 2011 года мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников был финансовым директором фирмы «Протэкт». Не исключено, что следственные органы может интересовать сделка по приобретению земельного участка для будущего завода, а также дальнейшее взаимодействие НТфарма с администрацией Переславского муниципального района, которую Кошурников возглавил в том же 2011 году.

По некоторым данным, следственные действия ведутся и в администрации Переславского района.