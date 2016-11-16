Ставрополь, 16 ноября, 2016, 15:03 — ИА Регнум.



Маяцкая Виктория ИА REGNUM Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю

«Хамство, наглость и чистое, махровое воровство денег». Так охарактеризовал корреспонденту ИА REGNUM решение ПФР о выделении 185 млн рублей на информационно-разъяснительную кампанию депутат думы Ставропольского края от партии КПРФ Виктор Лозовой.

«Действия Пенсионного фонда — новые методы пыток в концентрационных лагерях», — считает депутат.

«Они ведут себя как хищники, борзота которых зашкаливает», — сказал депутат.

«Кому нужны эти траты огромных средств на рекламу? Сто лет это не нужно пенсионерам. Есть прекрасные исполнители на местах, которые хорошо работают, и всё разъясняют. На рынках всё расскажут, без этих огромных трат», — считает депутат.

По мнению депутата, федеральное руководство Пенсионного фонда свою «безалаберность» может прикрыть только реформами для того, чтобы «одурачить» людей и не подчеркивать тот факт, что многие из них не смогут получить достойных выплат.

«Пенсионный фонд сегодня существует как бизнес. Они только морочат голову людям своими бесконечными реформами, как будто люди слепые, зашоренные и ничего не понимают», — возмутился законодатель.

«Своими действиями они уничтожают на корню весь патриотизм и благодушный настрой людей. Люди устали. Им нужна стабильная, пусть и не большая, пенсия, без дерготни каждые полгода», — высказал мнение парламентарий Ставрополья.

Он отметил, что часто в городах и районах края слышит от людей жалобы на пенсионную реформу. Люди перестали ждать от нее что-либо хорошее и ни во что не верят.

Он считает, что пенсионная реформа должна была быть хорошо подготовлена и должна была включить в себя не только достойную пенсию, но и другие меры по улучшению здоровья и благосостояния пенсионеров.

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Напомним, Пенсионный фонд России разместил 11 ноября 2016 года на сайте госзакупок тендер на 185 млн рублей, нацеленный на оказание услуг, «направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов».

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При среднем размере пенсий в Ставропольском крае на 1 июля 2016 года 11 113 рублей, этих средств ПФР хватило бы на обеспечение средней пенсией 16 647 пенсионеров Ставрополья.

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, в 2006—2015 гг. Ставропольскому краю ПФР выделил 165,27 млн рублей. 184,73 млн рублей, (из них средства ПФР — 97,73 млн рублей) пошли на ремонтные работы в 15 социальных учреждениях. 3,39 млн рублей, из них средства ПФР — 1,7 млн рублей направлены на приобретение предметов длительного пользования и технологического оборудования для двух социальных учреждений.

Приобретено 35 единиц автомобильного транспорта для 35 социальных учреждений общей стоимостью 17,92 млн рублей, из них средства ПФР — 9,45 млн рублей. Газифицировано 1 864 жилых помещения на общую сумму 31,52 млн рублей, из них средства ПФР — 26,91 млн рублей.

На сайте Ростендер 15 июня 2016 года размещена информация о тендере на ремонт здания отделения ПФР по Ставрополью в текущем году на сумму 575 597 рублей.