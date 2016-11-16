Москва, 16 ноября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Правительство России пока не выработало окончательную позицию по законопроекту о «налоге на тунеядство», однако сделает это в ближайшее время. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщают «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

"Правительство РФ еще не определилось по этому вопросу окончательно, тем не менее этот вопрос обсуждается», — отметил он.

Силуанов добавил, что надеется на вынесение суждения по этому вопросу в кратчайшие сроки. Министр также подтвердил, что проект закона разработан Министерством труда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает за введение взноса за пользование социальной инфраструктурой для неработающих граждан. По оценкам главы Минтруда Максима Топилина, размер взноса может составить около 20 тыс. рублей.