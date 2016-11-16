Калининград, 16 ноября, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Подписанное Соглашение о взаимодействии между прокуратурой Калининградской области и региональным управлением Роскомнадзора не связано с мнением об усилении давления на СМИ. Об этом сегодня, 16 ноября, корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму Михаил Львов.

Prokuratura39.ru Калининградский прокурор Сергей Табельский и глава регионального Роскомнадзора Игорь Шахов

«Связывать соглашение в контексте усиления давления на СМИ, какого-то цензурирования — это крайне неудачное сравнение, — сказал работник прокуратуры. — У надзорных органов есть один правовой рычаг контроля над средствами массовой информации — это 4-я статья Закона «О СМИ» («Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации». — ИА REGNUM ). Пожалуйста, работайте, но в правовом поле».

По словам Львова, «факт заключения соглашения свидетельствует лишь о том, что территориальные органы прокуратуры и Роскомнадзора разворачиваются, прежде всего, друг к другу».

«Потому что на практике есть масса нюансов, которые не совсем урегулированы подзаконными актами и которые требуют живого взаимодействия исполнителей и реализаторов тех или иных правовых норм», — пояснил старший помощник прокурора области.

ИА REGNUM уточняет, что несколько дней назад между прокурором Калининградской области Сергеем Табельским и руководителем Управления Роскомнадзора по Калининградской области Игорем Шаховым было подписано соглашение о взаимодействии.

Документом предусмотрен обмен информацией по вопросам правонарушений в сфере СМИ, связанных с причинением вреда здоровью или развитию детей, с противодействием экстремизму, фашизму и терроризму, а также урегулирован порядок взаимодействия по блокировке запрещённой к распространению информации и экстремистских материалов.