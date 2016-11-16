Москва, 16 ноября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тыс. рублей одобрил Совфед, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. Выплата заменит индексацию пенсий, которая должна была пройти во втором полугодии 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Выплату пенсионеры получат в январе 2017 года. На нее смогут рассчитывать пенсионеры, проживающие в России.

Выплатить деньги должны территориальные органы Пенсионного фонда за счет средств федерального бюджета.

Удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, из суммы единовременной выплаты не производятся.

Пенсионер будет иметь право на единовременную выплату независимо от получения им иных выплат или мер социальной поддержки. При этом сумма единовременной выплаты не учитывается при определении права на предоставление иных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных законом.

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Госдума 16 ноября во втором чтении обсудит законопроект, предусматривающий отмену налога на прибыль физлиц (НДФЛ) этих выплат.