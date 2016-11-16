Москва, 16 ноября, 2016, 22:53 — ИА Регнум. В Москве продолжают реставрировать восточный вестибюль станции метро «Сокол» Замоскворецкой линии. Как заявил заместитель руководителя дирекции инфраструктуры столичного метрополитена Игорь Серебрянников, полностью работы планируют завершить до начала 2017 года.

Andreykor Станция метро «Сокол»

«Осталось завершить реставрацию фонтана и монтаж карниза», — уточнил он.

Серебрянников добавил, что вестибюль полностью отвечает требованиям к безопасности пассажиров.

Ранее власти Москвы планировали закончить работы по реставрации западного и восточного вестибюлей станции «Сокол» до ноября 2016 года. В августе 2016 года Серебрянников сообщил, что проводится ремонт и реставрация фасадов, а также ремонт гидроизоляции, несущих стен.

Напомним, глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин заявил, что с помощью технологии возведения одного двухпутного тоннеля метро вместо привычных двух однопутных позволит сэкономить около 80 млрд рублей городского бюджета.

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