Москва, 16 ноября, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Опыт, полученный российскими военными в Сирии, должен учитываться при внедрении практики боевой подготовки. Об этом 16 ноября в ходе совещания с руководством Минобороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

«Опыт, полученный в ходе боевых действий против международных террористов в Сирии, должен последовательно внедряться в практику подготовки войск и органов управления, использоваться при проведении учений и внезапных проверок, а конструкторами и инженерами оборонно-промышленного комплекса — учитываться при разработке перспективного вооружения», — сказал Путин.

Он призвал развивать ВС в рамках «разумной достаточности», и в реализации этой задачи не противоречить задачам развития экономики и социальной сферы.

Напомним, ВС РФ по запросу сирийских властей проводит в Сирии спецоперацию против террористов, которая вылилась в постоянное присутствие российских военных на территории страны. Российские военные больше года успешно решают поставленные задачи в рамках борьбы с террористами.