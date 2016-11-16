Киев, 16 ноября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады утвердили обращение, в котором содержится призыв к Европарламенту и Совету Евросоюза до конца текущего года предоставить гражданам Украины безвизовый режим. За документ проголосовал 261 парламентарий, передает 16 ноября телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвизовый режим с ЕС для Украины

В обращении отмечено, что украинская сторона в полной мере выполнила обязательства, предусмотренные планом действий по либерализации визового режима. В частности, это касается введения биометрических загранпаспортов, принятия антикоррупционных законов.

По мнению депутатов, в текущем процессе не должны быть выдвинуты никакие дополнительные критерии. Также парламентарии напомнили, что с 2005 года на Украине действует безвизовый режим въезда и транзита через страну граждан государств Евросоюза.