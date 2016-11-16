Владикавказ, 16 ноября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Руководитель территориального управления Росимущества Алан Цабиев задержан в РСО-Алания по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. При его руководстве ведомством была допущена продажа земельных участков в городе Владикавказе со значительным отклонением от реальной цены — в 40 раз дешевле стоимости, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Продажа земли

При фактической стоимости земли — более 62 млн рублей, ее продали всего за 1,552 млн рублей.

Есть в уголовном деле, возбужденном против главы управления Росимущества, и еще один эпизод — чиновник подписал ряд документов, на основании которых частному лицу был передан земельный участок площадью 10 гектаров в Пригородном районе, незаконно изъятый из федеральной собственности. Теперь новый владелец земли намеревается оформить ее в личную собственность.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За деяния, в которых его подозревают, Цабиеву может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Напомним, о том, что Цабиева подозревают в причастности к незаконной продаже земли завода «Разряд» в 2013 году, ИА REGNUM сообщало еще в сентябре текущего года. Сумма ущерба предварительно оценена в 390 млн рублей, самому Цабиеву вменяют 61 млн рублей.

Земля, которую занимало оборонное предприятие, была продана за 82 млн рублей. Исполнительный директор завода «Разряд» Руслан Газаев был помещен под домашний арест. Продукция завода используется для нужд оборонно-промышленного комплекса.