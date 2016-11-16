Тюмень, 16 ноября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев уволил начальника управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Александра Матыченко. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Эммс Джон. Егерь на отдыхе

В настоящее время обязанности начальника данного управления исполняет его бывший заместитель Алексей Охрименко.

Матыченко возглавля госохотуправление области с 2008 года. Как сообщили в пресс-службе главы региона, он покинул пост по собственному желанию. Инсайдеры Ura.ru считают увольнение «личного егеря» бывшего губернатора Тюменской области, и нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина связаны с непрозрачным процессом выдачи лицензий на охоту.

Аукционы по распределению охотничьих угодий в Тюменской области часто сопровождались скандалами. «Участвующие в них состоятельные московские охотники постоянно катали жалобы на нарушения в ходе аукционов», — говорит инсайдер агентства.