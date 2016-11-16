Москва, 16 ноября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 17 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 1,01 руб. и составил 64,54 руб.

Курс евро к рублю упал на 1,38 руб. — до 69,24 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 1,17 руб. — до 66,65 руб.