Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представители «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете переиграли «Бруклин Нетс». Встреча, прошедшая 15 ноября в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 125:118.

Lakersoutsiders.com Тимофей Мозгов

Героем матча стал баскетболист хозяев площадки Д`Анджело Расселл, набравший 32 очка. В составе гостей самым результативным стал Брук Лопес, который набрал 30 очков.

Баскетболист сборной России Тимофей Мозгов, выступающий за «Лейкерс», заработал 20 очков и сделал 6 подборов.

Регулярный чемпионат НБА.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бруклин Нетс» — 125:118 (27:29, 29:22, 37:34, 32:33).

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