Веллингтон, 16 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Представители компании Domino заявили, что в Новой Зеландии будет организованна первая в мире доставка пиццы с помощью беспилотников, сообщает 16 ноября France Press.

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«Им не страшны пробки и светофоры, они сократят время доставки и расстояние, т.к. смогут доставить заказ непосредственно к дому клиента. За этим будущее. Сегодняшняя успешная доставка стала важным доказательством этой концепции», — сказал представитель компании Domino Дон Мейдж.

Компания Domino планирует задействовать беспилотные доставки пиццы в Австралии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Японии и Германии.

Напомним, в марте этого года компания Domino представила первую роботизированную тележку для доставки пиццы, заявив, что данное изобретение стало первым в мире беспилотным средством доставки пиццы.