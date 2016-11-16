Москва, 16 ноября, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на реализацию Основных направлений налоговой политики на 2017−2019 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Fonwall.ru Сигареты

Пени за неуплату налогов вырастут

Законопроектом увеличивается размер пени для юрлиц и ИП в случае просрочки ими уплаты налогов, сборов и страховых взносов свыше 30 календарных дней до 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ. Сейчас размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Документом предусматривается возможность уплаты налогов за налогоплательщиков третьими лицами, допускается применение института поручительства между взаимозависимыми лицами (помимо банковской гарантии) при применении заявительного порядка возмещения НДС, при реализации права на освобождение от уплаты акциза.

Законопроект предусматривает зачисление в период 2017—2020 гг. в федеральный бюджет 1% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет субъекта РФ. Сейчас 18% налога на прибыль зачисляется в бюджеты регионов, 2% — в федеральный бюджет, для 2017−2020 годов предлагается утвердить порядок, согласно которому 17% зачисляется в бюджеты регионов, 3% — в федеральный бюджет. По расчетам Минфина, дополнительный 1% налога даст федеральному бюджету дополнительно 121 млрд рублей.

Устанавливается нулевая ставка НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа ж/д транспортом общего пользования в дальнем сообщении с 1 января 2017 года до 1 января 2030 года, а также продлевается срок применения нулевой ставки НДС для электричек до 1 января 2030 года.

От обложения НДС освобождаются услуги, связанные с проведением российского этапа чемпионата мира FIA «Формула-1», а также операции по выдаче поручительств налогоплательщиком, не являющимся банком. Законопроектом также расширен перечень необлагаемых НДФЛ доходов за счет включения в него призовых денег паралимпийцев, а также доходы в виде вознаграждений, полученных самозанятыми гражданами от физлиц за оказание им услуг для личных, домашних и иных подобных нужд.

Отмена моратория на переоценку кадастровой стоимости

Законопроект предоставляет право субъектам РФ отменять мораторий на переоценку кадастровой стоимости земли и недвижимости. Сейчас действует норма, приостанавливающая до 1 января 2020 года рыночную переоценку недвижимого имущества для налогообложения. Соответствующее решение должно быть принято субъектов РФ не позднее 20 декабря 2016 года и должно быть направлено в Росреестр не позднее 3 дней с даты его принятия. На сумму недоимки по налогу на имущество, который устанавливается на основе кадастровой оценки, пеня для физлиц будет начисляться, начиная с 1 мая 2017 года.

Растут акцизы на сигареты

Ко второму чтению законопроекта также повышаются акцизы на сигареты. Ставка акциза на сигареты устанавливается в 2017 году на уровне 1562 рублей за 1 тыс. + 14,5% расчетной стоимости, в 2018 году — 1718 рублей за 1 тыс. + 14,5% расчетной стоимости, в 2019 году — 1890 рублей за 1 тыс. +14,5% расчетной стоимости. Специфические ставки акцизов на все виды табачной продукции, установленные на 2017 год, предлагается увеличить на 10%, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы проиндексировать на 10% к предыдущему году. Устанавливается специальный коэффициент Т, который будет применяться к производителям сигарет и других табачных изделий на территории РФ при исчислении сумм акциза по этим подакцизным товарам за налоговые периоды с 1 сентября по 31 декабря, закрепляется его формула и порядок расчета. Коэффициент превысит 1, если совокупный объем реализации табачных изделий превысит среднемесячный совокупный объем в предыдущем календарном году.

В перечень подакцизных товаров включаются электронные системы доставки никотина одноразовые (со ставкой акциза 40 рублей за 1 штуку), жидкости для электронных систем доставки никотина (со ставкой акциза 10 рублей за 1 мл), а табак нагреваемый (со ставкой акциза 4800 рублей за 1 кг в 2017 году). Ставка акциза на табак курительный, сосательный, жевательный, нюхательный, кальянный устанавливается, а размере 2520 рублей за 1 кг в 2017 году.

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Бензин

Акцизы на дизельное топливо будут повышены и установлены на уровне 6,8 тыс. рублей, 7,072 тыс. рублей и 7,355 тыс. рублей в 2017—2019 годах соответственно. Ставка акциза на бензин, не соответствующий 5-му классу, и прямогонный бензин, сохраняется на уровне 13,1 тыс. рублей за тонну на все три года. На бензин 5-го класса предлагается ставка акциза на 2017 год на уровне 10,130 тыс. рублей за тонну, на 2018 год — 10,535 тыс. рублей за тонну, на 2019 год — 10, 957 тыс. рублей за тонну.

Льготы самозанятым и малому бизнесу

Законопроект устанавливает двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан. Согласно документу, самозанятые граждане должны будут встать на учет в налоговых органах, после чего смогут не платить никаких налогов в течение двух лет. По истечении этого периода они должны будут решить: прекратить заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. Налоговые каникулы будут распространяться на нянь, репетиторов и домработниц. Регионы получают право расширить перечень видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы Налогового кодекса.

Коэффициент-дефлятор, используемый при исчислении единого налога на вмененный доход (ЕНВД), на 2017 год сохраняется на прежнем уровне. В 2016 году при расчете ЕНВД используется коэффициент-дефлятор 1,798. Порог выручки, дающей юрлицам применять ЕНВД, повышается с 60 до 150 млн рублей в год.

Также поправками ко второму чтению установлено ограничение в 50% для переноса убытков по налогу на прибыль организаций, понесенных ими в предыдущих налоговых периодах. Согласно редакции, принятой Госдумой в первом чтении, перенос убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, был ограничен 30% налоговой базы текущего налогового периода, рассчитанной без учета переноса убытков прошлых лет. В данный момент такого ограничения нет.

Меняются ставки НДПИ

Законопроект устанавливает ставки НДПИ при добыче многокомпонентных комплексных руд, расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, в размере 730 рублей за тонну добытой руды, содержащей медь, никель, металлы платиновой группы, и 270 рублей за тонну добытой руды, не содержащей этих металлов. Также уточняется порядок определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче природного газа для организаций, являющихся собственниками объектов Единой системы газоснабжения.