Грозный, 16 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. В столице Чечни начали устанавливать новогоднюю елку. Ее высота составит 53 метра, диаметр — 13 метров, вес достигнет 104 тонн. Таким образом, главный атрибут новогодних праздников, установленный на площади перед комплексом высотных зданий «Грозный-Сити», может снова стать одним из самых высоких в России.

PixelAnarchy Елочные шары

По словам мэра Грозного Муслима Хучиева, уже завезли все элементы конструкции и необходимое оборудование. Полностью монтаж и украшение елки завершат 20 декабря, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

«Елку украсят светодиодные гирлянды протяженностью около пяти километров и более четырех тысяч различных игрушек. В ее оформлении отдадут предпочтение шарам одинаковой формы золотого, серебряного, красного и синего цветов. Верхушку украсит алая звезда», — рассказал городской глава. К праздничному открытию новогодней елки будет украшена и прилегающая территория.

Напомним, последние два года елка в столице Чечни была самым высоким и тяжелым новогодним деревом страны.

Стоит отметить, что всего девять лет назад, жители республики встречали 2008 год с елкой высотой 31,5 м. Ее собирали на каркасе из 700 сосен, привезенных из Йошкар-Олы. Установлена новогодняя красавица была на пересечении проспекта Ахмата Кадырова и улицы Пионерская. Из бюджета Грозного на подготовку новогоднего праздника было выделено восемь миллионов рублей.