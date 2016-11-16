Москва, 16 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Вопрос снижения температуры воды в квартирах правительство РФ не обсуждает. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в Госдуме.

Irishtimes.com

«В правительстве, насколько мне известно, нет никаких предложений, чтобы снижать температуру теплоносителей», — сообщил Артемьев.

По его словам, «это опасно с точки зрения холодов, быстро наступающих, с точки зрения эпидемиологической ситуации».

Нормативы качества оказания услуг ЖКХ, в том числе температура теплоносителя, утверждается правительством.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ поручило Роспотребнадзору разработать проект нормативного правового акта, предусматривающий возможность снижения температуры горячей воды в квартирах жителей России до +50 градусов Цельсия. Сейчас из кранов российских граждан льется горячая вода +60 градусов. Роспотребнадзор планирует изменить СанПиН 2.1.4.1074−01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».