Москва, 16 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Вопрос снижения температуры воды в квартирах правительство РФ не обсуждает. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в Госдуме.

Irishtimes.com

«В правительстве, насколько мне известно, нет никаких предложений, чтобы снижать температуру теплоносителей», — сообщил Артемьев.

По его словам, «это опасно с точки зрения холодов, быстро наступающих, с точки зрения эпидемиологической ситуации».

Нормативы качества оказания услуг ЖКХ, в том числе температура теплоносителя, утверждается правительством.