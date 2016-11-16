Москва, 16 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Совфед просит правительство РФ ускорить разработку закона о персонифицированном учете застрахованных граждан в системе медстрахования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, соответствующее обращение направила верхняя палата парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

После разработки методики учета застрахованных граждан будет вестись работа над поправками о так называемом «налоге на тунеядство», отметил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

При определении налога может быть взята за основу та цифра, которую назвал глава Минтруда Максим Топилин — порядка 20 тыс. рублей ежегодно, отметил сенатор.

Речь может идти о 15 млн официально не работающих гражданах, считает Рязанский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесение правительством в Госдуму законопроекта о введении так называемого «налога на тунеядство» до конца 2016 года не планируется, сообщил глава Минтруда Максим Топилин журналистам в Госдуме.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на введении взноса за пользование социальной инфраструктурой с неработающих граждан. Глава Минтруда Максим Топилин рассчитал, что взнос может составить около 20 тыс. рублей. В то же время, по данным Совфеда, регионы ежегодно платят за каждого официально неработающего гражданина в Фонд медстрахования более 18 тыс. рублей.