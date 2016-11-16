Совфед просит правительство ускорить учет в системе медстрахования
Москва, 16 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Совфед просит правительство РФ ускорить разработку закона о персонифицированном учете застрахованных граждан в системе медстрахования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, соответствующее обращение направила верхняя палата парламента.
После разработки методики учета застрахованных граждан будет вестись работа над поправками о так называемом «налоге на тунеядство», отметил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
При определении налога может быть взята за основу та цифра, которую назвал глава Минтруда Максим Топилин — порядка 20 тыс. рублей ежегодно, отметил сенатор.
Речь может идти о 15 млн официально не работающих гражданах, считает Рязанский.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесение правительством в Госдуму законопроекта о введении так называемого «налога на тунеядство» до конца 2016 года не планируется, сообщил глава Минтруда Максим Топилин журналистам в Госдуме.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко настаивает на введении взноса за пользование социальной инфраструктурой с неработающих граждан. Глава Минтруда Максим Топилин рассчитал, что взнос может составить около 20 тыс. рублей. В то же время, по данным Совфеда, регионы ежегодно платят за каждого официально неработающего гражданина в Фонд медстрахования более 18 тыс. рублей.