Великий Новгород, 16 ноября, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Новгородской системе здравоохранения не хватает 162 врачей, при этом в 2017 году лечебный факультет Института медицинского образования Новгородского госуниверситета заканчивают только 140 человек, из них 115 — жители России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента здравоохранения, самые востребованные специалисты — участковые терапевты и педиатры, врачи скорой медицинской помощи, врачи общей практики и анестезиологи-реаниматологи.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

Для привлечения медицинских кадров в регион в Новгородской области продолжает действовать программа «Земский доктор». По ней в 2017 году планируется привлечь 15 специалистов — участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики. Врачам предоставляется жильё, выделяются земельные участки, места в детских дошкольных учреждениях.

Врачи остродефицитных специальностей в возрасте до 45 лет, впервые трудоустроившиеся на территории Новгородской области в государственные учреждения здравоохранения, также могут претендовать на единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей — на приобретение или строительство жилья или оплату первоначального взноса по ипотеке.

Средняя зарплата врача в Новгородской области, по данным областного департамента здравоохранения, составляет 39 тысяч 597 рублей.

Отметим, что сейчас в новгородской медицине работает более 12 тысяч человек, из них 2088 врачей. Из всех медработников 589 — выпускники Института медицинского образования Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.