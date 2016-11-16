Москва, 16 ноября, 2016, 13:40 — ИА Регнум. ФАС предлагает меры налогового стимулирования компаний, благодаря которым можно избежать индексирования тарифов на ЖКХ в течение 5 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе «правительственного часа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за ЖКХ

«Теперь тарифы выше предельных расти не будут. Эти лазейки перекрыты, и если предельный уровень утвержден, роста выше него не будет — таких возможностей ни у кого больше не будет, государство будет следить за этим», — пообещал он.

Он отметил, что есть возможность добиться заморозки индексации тарифов на 5 лет путем налогового стимулировании компаний. «Мы считаем, что может быть, можно на протяжении 5 лет не индексировать существенным образом тарифы, но объявить доходом всю экономию на издержках, которая есть в одной компании. После того как эти доходы будут сформированы, они долждны будут подвергнуться налогообложению, и эту налогооблагаемую прибыль они смогут расходовать на дивиденды и повышать инвестиционную привлекательность», — пояснил Артемьев.

Такая модель сейчас рассматривается, в ней много подводных камней, сейчас надо создать такую систему, которая бы «мощно давила на издержки», подчеркнул он. «Если это сделать с помощью. правоохранительных органов, ничего не получиться. Надо экономически стимулировать компании, такой подход мы предлагаем», — рассказал глава ФАС.