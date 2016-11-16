Москва, 16 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отправленный под домашний арест в рамках уголовного дела о крупной взятке и вымогательстве, обязан носить отслеживающий его перемещения электронный браслет. Эта вещь уже надета на арестованного, сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, комментируя принятые меры в отношении Улюкаева, сообщила, что браслет очень надёжный. «Снять его обычному человеку очень трудно, к тому же он подаст сигнал, если что-то случится», — сказала она.

Напомним, Улюкаев помещён под домашний арест накануне, 15 ноября. Он будет находиться в своей московской квартире на Минской улице. Басманный суд Москвы отклонил ходатайство адвоката Улюкаева о ежедневных двухчасовых прогулках.

Улюкаеву предъявлено обвинение в вымогательстве. Взятка, по версии следствия, была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

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