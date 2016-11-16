На Улюкаева надели надёжный электронный браслет
Москва, 16 ноября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отправленный под домашний арест в рамках уголовного дела о крупной взятке и вымогательстве, обязан носить отслеживающий его перемещения электронный браслет. Эта вещь уже надета на арестованного, сообщает RT.
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, комментируя принятые меры в отношении Улюкаева, сообщила, что браслет очень надёжный. «Снять его обычному человеку очень трудно, к тому же он подаст сигнал, если что-то случится», — сказала она.
Напомним, Улюкаев помещён под домашний арест накануне, 15 ноября. Он будет находиться в своей московской квартире на Минской улице. Басманный суд Москвы отклонил ходатайство адвоката Улюкаева о ежедневных двухчасовых прогулках.
Улюкаеву предъявлено обвинение в вымогательстве. Взятка, по версии следствия, была получена за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».
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