Москва, 16 ноября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Ценовые сговоры приобрели массовый характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев в Госдуме.

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«Вступления в ценовые сговоры приобрели массовый характер и особенно это характерно для системы государственных закупок», — сказал Артемьев.

По его данным, ситуация особенно тревожная в системе здравоохранения — только в системе закупок лекарственных препаратов для нужд больниц, дошкольных и школьных учреждений было зафиксировано более 1 тыс. торгов, которые имеют признаки соответствующих картелей.