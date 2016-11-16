Красноярск, 16 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Житель Красноярска заявил, что его дочери в детском саду ко Дню матери велели выучить «антисемейное» стихотворение.

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«Честно говоря, прочел и был в шоке. В то время когда в стране говорят о кризисе семьи, на уровне детских садов детям дают стихи как раз направленные на формирование отрицательного отношения к семье. Завтра буду выяснять в саду кто выбрал такой вот анти семейный стишок», — пишет красноярец Андрей Зберовский на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

Зберовский уточняет, что речь идет об этом стихотворении:

Все мамы скучно так живут —

Стирают, гладят, варят.

И их на елку не зовут,

Подарки им не дарят.

Когда я выросту большой,

Я тоже буду мамой,

Но только мамой холостой,

А не мужнячей дамой,

Куплю я новое пальто

Под цвет пунцовой шляпе

И никогда и ни за что

Я не женюсь на папе!

По словам красноярца, он встретился с воспитателем и попросил ее заменить стихотворение на другое. Однако «она заняла неожиданно жесткую позицию». По словам воспитателя, стихотворение она нашла в интернете, и «в нем есть только юмор».

«Заменять стих на другой она отказалась и сказала, что раз мне как родителю что-то не нравится, то мой ребенок вообще останется на празднике без стихов», — пишет Зберовский. После этого он обратился к заведующей детским садом: «Она выслушала меня и пообещала вникнуть в ситуации и как-то потом все прокомментировать».

«Уверен, что администрация детских садов и воспитатели должны формировать у малышей правильные установки на ценность семьи, а не изображать ее как ужас, вместо которого лучше не выходить замуж за пап», — подытожил красноярец.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в главное управление образования Красноярска. Впрочем, подробный комментарий получить не удалось. В управлении лишь отметили, что по данному факту проводится проверка.

Добавим, это стихотворение весьма популярно в интернете. Оно опубликовано на страницах различных интернет-сайтов под авторством В. Егорова.

Напомним, в 2016 году День матери в России будут отмечать 27 ноября.