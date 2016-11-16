Москва, 16 ноября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Износ половины тракторов и комбайнов агропромышленного комплекса России составляет более 10 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил на заседании Совета Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ткачев

«На полях страны работает порядка 600 тыс. тракторов и комбайнов. У половины из них износ уже более 10 лет», — заявил Ткачёв.

Для того, чтобы растущие темпы приобретения новых сельхозмашин компенсировали выбытие старой техники, в последующие годы необходимо сохранить достигнутые к настоящему моменту объёмы субсидирования сельхозмашиностроения, указал глава Минсельхоза.

«В 2015 году общий объём субсидий производителям сельхозтехники составил почти 10 млрд рублей. Минсельхоз России уже перечислил субсидии производителям сельхозтехники в полном объёме», — заявил он. «В результате сельхозпроизводители приобрели с господдержкой почти в два раза больше новой отечественной сельхозтехники, чем годом ранее — порядка 12 тыс. единиц техники», — продолжил министр.

Доля закупок отечественной техники выросла на 15% — с 40% до 55% в общем объёме закупок. «Это прорыв», — констатировал Ткачев.