Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2016, 13:17 — ИА Регнум.

Футбольный клуб «Ростов» объявил о старте продаж билетов на заключительный домашний поединок Лиги чемпионов УЕФА. 23 ноября болельщики на поле ростовского стадиона «Олимп-2» станут свидетелями поединка между желто-синими и «Баварией» из Мюнхена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 16 ноября, самый дешёвый билет на матч обойдется в 2 тыс. рублей. Для сравнения: на матч с «Атлетико» (Мадрид) можно было попасть за 600 рублей.

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Начнётся продажа билетов завтра, 17 ноября, и пройдет в три этапа. В течение трёх дней возможность их приобрести будут иметь только владельцы сезонных абонементов. С 20 ноября продажа билетов станет доступна для всех желающих. В клубе напоминают, что покупать билеты с рук не стоит, они могут быть поддельными.

Отметим, что цены на билеты росли от матча к матчу Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что ценообразованием занимаются специалисты УЕФА. Стоимость напрямую зависит от квалификации команд. Так, «Бавария» является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии. На счету немцев — 26 чемпионских титулов и 18 Кубков Германии, трижды коллектив выигрывал Кубок европейских чемпионов и дважды — Лигу чемпионов. В конце 2013 года «Бавария» стала первым немецким клубом, выигравшим клубный кубок мира ФИФА.

Напомним, что прошедший матч «Ростов» — «Атлетико» вызвал небывалый ажиотаж. Очередь за билетами сотни болельщиков занимали с 4 часов утра. К кассам каждый допускался по списку. Максимальная стоимость билетов на игру с испанцами составляла 10 тыс. рублей.

Ранее моментально разлетались билеты на домашние игры с бельгийским «Андерлехтом» и голландским «Аяксом».

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