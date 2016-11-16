Таллин, 16 ноября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В наступившем сезоне заболеваний гриппом Департаменту лекарств Эстонии трудно обеспечить необходимое количество вакцин, так как из трех основных производителей и поставщиков лекарств в страну остался один. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает эстонское издание «Будьте здоровы» со ссылкой на сотрудников департамента.

Eknews.net Вакцина от гриппа

От поставок в Эстонию в 2016 году отказался крупнейший поставщик вакцин прошлых лет концерн GlaxoSmithKlin, а фирма Influvac отказалась поставлять дополнительные партии вакцины еще летом.

Чтобы частично закрыть нехватку препаратов, Департамент лекарств Эстонии разрешил компании Sanofi Pasteur поставить дополнительную партию вакцины без информации на эстонском языке. Нарушение обязательного требования к информации к лекарствам на государственном языке в департаменте назвали исключительной мерой, вызванной обстоятельствами.

Сообщается, что в настоящий момент в Эстонии доступна вакцина Vaxigrip от Sanofi Pasteur стоимостью 6,47 евро за ампулу. Сама вакцинация обойдется от 7 до 11,5 евро — за год вакцинирование в столице Эстонии подорожало на 25%. Нежелание западных фармконцернов поставлять вакцину от гриппа в Эстонию объясняется тем, что цены по оптовой продаже препарата остались прежними.

Из-за нехватки препарата сама вакцинация от гриппа проходит не во всех столичных больницах. Так, Таллинская детская больница сообщила, что вакцин нет. В крупнейшей Северо-эстонской региональной больнице вакцинация отсутствует как вид медицинских услуг. В то же время услуги по вакцинированию населения активно предлагают частные клиники, стоимость вакцинирования здесь превышает 10 евро.