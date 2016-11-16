Таллин, 16 ноября, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Председатель суда чести Эстонской палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Урмас Тярно обязан погасить долг перед ЗАО «Банк Санкт-Петербург» в размере один миллион евро, а также выплатить пени в размере 212 000 евро. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает эстонское издание Eesti Paevaleht со ссылкой на решение Таллинского окружного суда.

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В рамках требования об уплате долга российскому банку в 2010 году Урмас Тярно в качестве судебного исполнителя арестовал в Эстонии судно OMG Tosno, а затем продал его за 1,7 млн евро.

Однако вместо выплаты одного миллиона евро причитающихся денег российской стороне Тярно разместил на депозите собственного банковского счета вырученные средства, которые не вернул до сих пор. 1,7 млн евро Тярно использовал на своем счету в течение двух лет.

Несмотря на решение суда, Тярно намерен обжаловать его в Государственном суде. Этическую составляющую своих действий, как и будущее на посту главы суда чести Эстонской палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих, он отказывается обсуждать со СМИ.