Москва, 16 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Финальная встреча членов ОПЕК в конце ноября — это последний шанс нефтяного картеля договориться о заморозке добычи. При этом к встрече участники подготовились основательно. Следует заметить, что каждая встреча членов ОПЕК+ всегда сопровождается позитивными ожиданиями. На деле же переговоры заканчиваются провалом. По мнению руководителя департамента аналитики «Аналитика Онлайн» Глеба Задои, вероятность соглашения в ОПЕК достаточно низкая.

Alwaght.com Нефть

«Во-первых, все предыдущие переговоры заканчивались провалом. Во-вторых, с приходом нового президента в США и сложившейся неопределенности относительно добычи нефти в Штатах и дальнейших действий ФРС будет сдерживать участников нефтяного рынка от поспешных решений. Ну и, в-третьих, текущие цены устраивают всех участников процесса. К слову, средняя цена североморской Brent с начала года около 44 долларов за баррель, а текущая рыночная цена около $47. Отсюда вопрос, зачем что-то делать, когда цены и так растут с начала года и находятся выше средних значений», — отметил Задоя.

Читайте также: «Нефть подогревает ОПЕК»

«Однако, скорее всего, текущая коррекция черного золота может в скором времени закончиться. Целью для снижения является отметка $41−42 за баррель. Это августовские минимумы. Далее есть шанс нацелиться и на $40. В этом случае торговля в паре доллар/рубль может сместиться сначала в диапазон от 65 до 67 рублей за доллар, ну, а далее может протестировать и 69−70 рублей. Риски для рубля по-прежнему высоки», — считает эксперт.

Читайте также: У нефти началась коррекционная фаза

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 ноября, мировые цены на нефть в среду растут, продолжая положительную динамику предыдущей торговой сессии, которую временно прерывали данные об увеличении запасов черного золота в США от Американского института нефти (API). Так, стоимость нефти марки Brent выросла на 0,38% — до 47,14 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,33% — до 45,96 доллара за баррель.