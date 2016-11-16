Москва, 16 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. К 2040 году объемы добываемой в России нефти сократятся на 20% и составят 8,5 млн баррелей в сутки вместо 10,59 млн баррелей, добываемых на текущий момент. Такие данные содержатся в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает «Экономика сегодня».

Referat.co Добыча нефти

По мнению авторов доклада, в связи с ростом инвестиций темпы добычи российской нефти останутся высокими на протяжении ближайших пяти лет. Однако в более отдаленной перспективе добыча черного золота сократится, так как будут постепенно выработаны старые месторождения.

Тенденцию не преодолеет разработка новых месторождений на территории Западной Сибири, в бассейнах Волги и Урала, отмечают эксперты. Вместе с тем специалисты МЭА отметили, что российские нефтедобывающие компании перенесли мировое снижение стоимости нефти легче, чем их зарубежные конкуренты.