Москва, 16 ноября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Москомстроинвесте заявили о необходимости возбудить уголовные дела против сразу нескольких застройщиков, сообщает 16 ноября корреспондент ИА REGNUM. В частности под следствием могут оказаться АО «ОСК» и АО «Глобинвестстрой». А в отношении ООО «Агрострой», «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ОАО «МКХ», ООО «Олтер», ООО «Ройс-Руд», АО «Керамо» правоохранительные органы планируют начать проверки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

В ведомстве рассказали, что необходимость в возбуждении уголовных дел возникла после проверки ежеквартальных отчетов застройщиков АО «Глобинвестстрой» (ЖК «Терлецкий парк») и АО «ОСК» (ЖК «Академ-Палас»). В связи, с чем Москомстройинвест направил в прокуратуру материалы для возобновления уголовного дела по статье мошенничество. На основании имеющихся материалов, прокуратура города Москвы поручила следственным органам столицы разобраться в ситуации по вышеуказанным объектам и принять по ним законное решение.

Председатель Москомстроинвеста Константин Тимофеев также отметил, что проверки по вопросам нецелевого использования денежных средств необходимо провести в отношении застройщиков ЖК «Ново-Никольское», ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Царицыно», ЖК «Sky House», ЖК «Шишкин лес».

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Стоит добавить, что некоторые из этих комплексов получили в рейтинге Novostroy.ru негативные экспертные оценки. Так ЖК «Марьино Град» оценивался как высокорискованный проект, сроки сдачи здесь уже переносились, но строительство продолжается. Похожая ситуация и с ЖК «Спортивный квартал» он также как и предыдущий объект получил В-, за месторасположение комплекса, и В (хорошо) за соотношение цены и качества проекта. Однако уровень рисков способных привести к возникновению долгостроя оценивается экспертами на В, тем более на объекте уже было несколько переносов сроков сдачи. В очередной раз назначенный на 4 квартал 2016 года крайний срок перенесли на середину 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по последним данным Генпрокуратуры на текущий момент в России насчитывается почти 40 тысяч обманутых дольщиков, только за 9 месяцев 2016 года прокурорами было выявлено более 7 тысяч нарушений закона в долевом строительстве. И несмотря на бодрые отчеты ответственных лиц о том, что число обманутых дольщиков неуклонно снижается. Картина на столичном рынке недвижимости не кажется такой радужной, поскольку на смену одним недобросовестным застройщикам приходят новые.

Подробности читайте здесь: В России около 40 тысяч обманутых дольщиков — Генпрокуратура