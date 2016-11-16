Москва, 16 ноября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отнёс информацию о своей возможной отставке к разряду слухов, сообщает RT.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«По-моему, каждый чиновник с этими слухами на протяжении всего периода своей службы сталкивается», — сказал Колокольцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с задержанием заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко не повлечёт за собой отставки в руководстве МВД России. Он уточнил, что речь об отставке Колокольцева не идёт.