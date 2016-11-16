Москва, 16 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Совету Федерации «нужно рассмотреть законодательную инициативу о возвращении в Уголовный кодекс статьи о полной конфискации имущества по коррупционным делам». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

По мнению парламентария, также следует вернуться к рассмотрению вопроса о ратификации статьи 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.

Поводом для инициатив послужило дело в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Ситуация свидетельствует о том, что либерализация антикоррупционного законодательства привела к обратному эффекту.

«Отрадно, что иммунитета нет ни у кого, даже у самых высокопоставленных чиновников, работу по борьбе с коррупцией следует продолжать», — считает сенатор.

«Либерализация антикоррупционного законодательства привела к росту взяточничества», — сказал он.