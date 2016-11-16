В Совфеде настаивают на возвращении института конфискации имущества
Москва, 16 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Совету Федерации «нужно рассмотреть законодательную инициативу о возвращении в Уголовный кодекс статьи о полной конфискации имущества по коррупционным делам». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
По мнению парламентария, также следует вернуться к рассмотрению вопроса о ратификации статьи 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.
Поводом для инициатив послужило дело в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Ситуация свидетельствует о том, что либерализация антикоррупционного законодательства привела к обратному эффекту.
«Отрадно, что иммунитета нет ни у кого, даже у самых высокопоставленных чиновников, работу по борьбе с коррупцией следует продолжать», — считает сенатор.
«Либерализация антикоррупционного законодательства привела к росту взяточничества», — сказал он.