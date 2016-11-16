Тбилиси, 16 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Теме восстановления влияния России в странах Восточной Европы посвящает статью грузинское издание «Резонанси», которое делает такой вывод вместе с экспертами по результатам выборов в Молдавии и Болгарии, где победили открыто пророссийские кандидаты.

ИА REGNUM СМИ Грузии

По мнению грузинского политолога Сосо Цинцадзе, такие результаты неудивительны, если учесть, что президент России сильный лидер, а в Европе сильных лидеров нет.

«Либеральная политика Европы, ее мультикультурализм вызвали раздражение общественности, поэтому народ все больше склоняется к консервативным идеям… Народ нищает, элита богатеет. Все боятся мигрантов. Народ соскучился по жесткой руке, поэтому все больше склоняется к России. Они не живут в России, не знают, что там происходит, но понимают, что Путин — сильный лидер, и это им нравится. Поэтому влияние России растет катастрофическими темпами», — констатирует Цинцадзе.

Он также откликнулся на итоги президентских выборов в США и явное сближение Трампа и Путина, отметив, что эта дружба вряд ли будет долгой.

«Это вовсе не означает, что Трамп и Путин подружились надолго. Интересы этих двух стран где-то да пересекутся», — предсказал политолог.

В то же время Цинцадзе не исключает развития неблагоприятного для Грузии сценария. «Есть большая вероятность, что США уступят России те страны советского блока, которые не являются членами ни Евросоюза, ни НАТО. «Ялта-2» не исключена… Вполне возможна такая сделка, если Трамп и Путин договорятся по другим вопросам, Ближнему Востоку, Ирану», — отметил политолог.