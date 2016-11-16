Москва, 16 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В России в период с 1 по 7 ноября 2016 года инфляция: 0,1%. За годовой период инфляция замедлилась до 6,0% с 6,1% по итогам октября. По итогам ноября ожидается инфляция на уровне 0,4%-0,6% (5,8%-6,0% г/г). Такие данные опубликованы в еженедельном экономическом мониторинге Минэкономразвития РФ.

ИА REGNUM Инфляция

Темпы прироста цен на продовольственные товары сохраняются на уровне 0.2% вторую неделю подряд, в основном, благодаря умеренному росту цен на плодоовощную продукцию (0,9−1,1% за неделю).

Рост цен на непродовольственные товары вновь приостановился после двух недель роста по 0,1%.