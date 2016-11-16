Киев, 16 ноября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Лидер Радикальной партии Украины, депутат Верховной рады Олег Ляшко призвал своих коллег принять закон об импичменте президента страны в преддверии годовщины «евромайдана». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

ВАДИМ ЧУПРИНА Олег Ляшко

Ляшко напомнил, что законопроект об импичменте был зарегистрирован 3 марта 2015 года и к настоящему моменту не перестал быть актуальным. Он позволит осуществить законную процедуру импичмента «безотносительно к фамилии президента», отметил депутат.

«Президент не может быть бесконтрольным лицом и лицом, которое нельзя привлечь к ответственности», — заметил Ляшко и добавил, что принятие законопроекта стало бы «лучшим уважением к гражданам».